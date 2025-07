Varese si tinge di “Pride” con Vladimir Luxuria: corteo, spettacolo e musica per i diritti

Sabato 19 luglio Varese si prepara ad accogliere una nuova edizione del Varese Pride, un evento pubblico che vuole essere insieme celebrazione e affermazione di diritti civili, lotta alle discriminazioni e momento di incontro per la città. Il Varese Pride 2025 propone un’intera giornata dedicata all’orgoglio LGBTQIA+, con la partecipazione di Vladimir Luxuria come madrina d’eccezione.

Il programma

Il programma si apre alle 16 con il ritrovo in Piazza Monte Grappa. Qui i partecipanti troveranno infopoint, accoglienza e tutto il necessario per vivere il Varese Pride in sicurezza e serenità. Alle 17 partirà il corteo che attraverserà le vie di Varese in un clima festoso, aperto a chiunque voglia camminare per l’uguaglianza, il rispetto e la libertà di essere se stessi. Sarà un corteo colorato e inclusivo, al quale prenderà parte anche Vladimir Luxuria.

Dalle 19.15 il Varese Pride si sposterà ai Giardini Estensi per la Pride Night, una serata di musica e spettacoli presentata da La Ines. Ci saranno punti ristoro e beverage con un valore simbolico: ogni consumazione contribuirà a sostenere l’evento. Il momento clou sarà lo spettacolo “Stasera ve le canto” di Vladimir Luxuria alle 20.45, un racconto ironico e intenso di vita, coraggio e autenticità. A seguire, il DJ set con CUSA DJ, MyDrama e Yosef animerà la notte fino a mezzanotte.

L’organizzazione garantisce attenzione a sicurezza e accessibilità, con bagni, punti ristoro e informazioni logistiche disponibili per il pubblico.

Il Varese Pride non vuole essere solo una festa, ma un’occasione per ribadire l’importanza dei diritti civili, del rispetto delle differenze e della lotta contro ogni forma di discriminazione.

Chiunque voglia partecipare troverà un contesto aperto e inclusivo, pensato per accogliere tutte le età e tutte le storie. Una giornata che vuole parlare non solo alla comunità LGBTQIA+, ma a tutta la cittadinanza.

Perché i diritti di tutte e di tutti sono una conquista da celebrare insieme.

Diventa sponsor

Nel 2026 il Varese Pride festeggerà i suoi primi 10 anni. Vuoi sostenerlo come sponsor? Scopri come partecipare.

Contatti

Arcigay Varese APS

Piazza Ventisei Maggio 14, 21100 Varese

Telefono: +39 0332 184 4640

Email generica: varese@arcigay.it

Sito | Facebook | Instagram