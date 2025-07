A Laveno arriva la Cena col bianco: un momento di festa e solidarietà che scalda il cuore

Sabato 26 luglio, preparate la vostra cena, vestitevi di bianco e unitevi a Laveno Mombello per una serata speciale a Villa Frua. Il ricavato contribuirà all’acquisto di un’ambulanza in ricordo della piccola Eleonora

Sabato 26 luglio alle 20:00, la splendida Villa Frua a Laveno Mombello si veste di bianco in occasione della “Cena col bianco“: l’incontro all’insegna della solidarietà, dove ogni partecipante è invitato a portare il proprio picnic e indossare un abito candido. Un’occasione per trascorrere una bella serata d’estate all’aperto, ma anche per fare del bene.

Un evento all’insegna della solidarietà

Il ricavato dell’evento sarà infatti donato in beneficenza al Comitato “L’ambulanza di Eleonora”: l’iniziativa ideata dai genitori di Eleonora Dal Bosco, che nel 2020 ha perso la vita a soli sette anni a causa di un tumore. Per ricordare la loro bambina dal cuore d’oro, i suoi genitori hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di un’ambulanza destinata alla Sos dei Laghi di Travedona Monate.

La “Cena col bianco” a Laveno vuole quindi unire il piacere di una cena all’aperto alla possibilità di fare del bene. Villa Frua, con la sua vista mozzafiato sul Lago Maggiore, si presta perfettamente per una serata solidale da trascorrere in relax e in buona compagnia. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Laveno Mombello e dall’associazione Che Bolle.