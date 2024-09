Morosolo festeggia i primi 10 anni del Riarma Caffè

Il programma della serata promette di essere ricco e coinvolgente: si inizia con un DJ set per animare l’atmosfera e far ballare tutti i partecipanti. A seguire, la serata proseguirà con l’esibizione dal vivo della band Decanter

Sabato 21 settembre, a partire dalle 18, il Riarma Caffè festeggia insieme ai suoi clienti e a tutta Morosolo un traguardo importante: i primi 10 anni di attività. Una celebrazione attesa che si terrà con il motto “Un decennio DiVino”, un chiaro riferimento allo spirito conviviale che ha sempre contraddistinto questo locale.

Il programma della serata promette di essere ricco e coinvolgente: si inizia con un DJ set per animare l’atmosfera e far ballare tutti i partecipanti. A seguire, la serata proseguirà con l’esibizione dal vivo della band Decanter, che accompagnerà il pubblico con la loro musica fino a tarda notte.

Il Riarma Caffè gestisce da 10 anni il Circolo Famigliare di Morosolo ed è l’unica attività rimasta ad animare la vita del paese.

Negli anni è diventato un punto di riferimento per la comunità, diventando non solo un luogo dove gustare ottimi caffè, focacce, panini e drink, ma anche un punto di aggregazione per momenti di festa e socialità. Questo anniversario rappresenta l’occasione perfetta per ringraziare tutti i clienti e amici che hanno contribuito al suo successo.