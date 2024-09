Legnano dà il bentornato agli Street Chef del Rolling Truck Street Food FestivaI, buon cibo, Dj set e musica live

Dopo il successo dello scorso anno, da venerdì 20 a domenica 22 settembre, tornano a Legnano le migliori cucine su ruote del Rolling Truck Street Food Festival.

Nel verde del Parco Falcone e Borsellino gli Street Chef per eccellenza sono pronti a deliziarci con le loro numerose proposte culinarie e gli autentici sapori della cucina da strada, per tre imperdibili giornate dedicate al buon cibo, oltre a selezionate birre artigianali e al miglior intrattenimento.

La migliore musica Live e i più coinvolgenti dj-set ci intratterranno per tutto il weekend, venerdì la Yoko Beach band ci porterà in un viaggio nel tempo dagli anni ’70 ad oggi e a seguire Dj Spada, coinvolgente Dj set di Always in Party sabato e ancora ci divertiremo con Dj Spada che concluderà il weekend end con la serata di domenica.

E per i più piccoli, da non perdere lo spettacolo di Mr. Richard domenica pomeriggio, che con numeri di giocoleria, magia, equilibrismo, clowneria e fuoco intratterà adulti e bambini.

Quando?

Venerdì 20 settembre dalle 11:00 a mezzanotte

Sabato 21 settembre dalle 11:00 a mezzanotte

Domenica 22 settembre dalle 11:00 a mezzanotte

Servizio no stop.

Un viaggio nel Gusto

Il tour tra le cucine del mondo inizia proprio dalla nostra Italia, con arrosticini abruzzesi e olive ascolane di “Apetitosa”, pan tometta, pan tartufo e pan pork cuoppo salvia e fiori di zucca e agnolotti di robiola fritti di “Pan Pan”, panzerotti, gnocco fritto e pinsa di “Mordicchio on the Road”. Diverse specialità piemontesi vi aspettano da “Sound Break”, dai ravioli del plin, hamburger, battuta, stracotto e costata di Fassona al vitello tonnato e bagna cauda.

Si va in Sud Italia con gli inimitabili “Sapori di Sicilia”, con pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine e ancora hamburger di Maremmana e Pulled Pork sono le specialità da “Billis”.

Chi ama il pesce, sarà soddisfatto con i panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada e le bombette di baccalà di “Kraken”.

Usciamo dai confini nazionali per gustarci la cucina internazionale: un viaggio verso cucine esotiche, con “Henri’s Street Food” specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea, da “Itaka” troviamo falafel e pita e da “Food Shack” fantastici Smash Burger, si prosegue con “Truck & Roll”per un assaggio di hamburger di bufalo, stinco, veg burger, pork ribs, chicken wings e hot dog mentre “Las Bravas” ci porta in Spagna con la gustosissima paella, patatas bravas e tortilla spagnola con patate, da “Awakte Zaperoco” assaggeremo golosi burritos, tacos e nachos.

Per continuare “The Bears Brothers” ci fa assaporare deliziosi club sandwich, Philly Cheesesteak e Pastrami, “La Reina Pepiada“ propone Arepas, empanadas, yuca fritta, pabellon, Certificato Gluten Free.

Per chiudere con una nota dolce, i Churros, i dolci tipici della cucina spagnola e latino-americana di Churritos.

Il tutto reso ancora più gustoso dai vini e i cocktails di “La Spritzeria on The Road” e “La Giardinetta”, oltre a un’ampia scelta di freschissime birre artigianali.

Non mancheranno anche proposte Vegetariane, Veg e Gluten Free, per andare incontro ai gusti di tutti!

Ulteriori informazioni

L’evento, organizzato da Nova Eventi è a partecipazione gratuita.