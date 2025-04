“Malnate in Fantasia”: il 2 giugno torna la festa cittadina

Sarà il prossimo 2 giugno la festa cittadina di Malnate, che per l’edizione 2025 ha scelto come slogan “Malnate in Fantasia”.

Come ormai da tradizione sarà una giornata dedicata alle associazioni del territorio con sport, intrattenimenti e iniziativa nel corso di tutta la giornata. Una vetrina a cielo aperto per chi lavora tutto l’anno all’interno del grande tessuto associativo malnatese, da sempre un’importante risorsa per la comunità.

Ci saranno attività per bambini e per adulti a partire dalle 11 della mattina fino a sera. Quest’anno l’evento non si svolgerà di domenica, come da tradizione, ma sfrutterà la festività della Festa della Repubblica.