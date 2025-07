Hansel e Gretel nel bosco di città in scena a Barzola di Angera

Nuovo appuntamento teatrale per famiglie e bambini sabato 5 luglio alle ore 17 nel giardino di Amaltheatro – a Barzola di Angera – che ospita la compagnia L’aprisogni di Treviso e i loro burattini per lo spettacolo Hansel e Gretel nel bosco di città.

In questa rivisitazione moderna della favola classica Hansel e Gretel sono due gemelli e vivono da soli con la mamma. E il papà? “Non si vede. Vive da un’altra parte. Al giorno d’oggi, succede…”. Questa mamma ha un lavoro carico di straordinari, con un capufficio che strilla. E poi la casa da sistemare, le spese da fare, le bollette da pagare, l’auto da riparare, la lavatrice da cambiare. E così, a volte, le succede di dimenticare in giro i figli: “A letto sotto le lenzuola, nel cortile della scuola, dietro il banco in libreria, sotto il ponteggio in carrozzeria, nel parcheggio del supermercato dopo avere il conto pagato.

I bambini però ormai organizzati e, usando il GPS, tornano sempre a casa.

Ma un giorno Hansel, giocando col telefonino, lo scarica del tutto! E così i due fratelli sperduti camminano al buio, nel grande bosco di città. Poi un lumicino sperduto…

Per l’occasione il cancello pedonale di via ai prati 7 sarà aperto a bambini, famiglie e appassionati di teatro in modo che possano assistere allospettacolo

L’ingresso è per tutti a 5 euro.

È consigliata la prenotazione scriveno a info@amaltheatro.org oppure al 335 8771173.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Angera.