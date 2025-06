Camminata per Mamme e bimbi fino a 3 anni tra allattamento e benessere a Besozzo

Foto di Massimo Sturaro

È un’occasione per muoversi all’aria aperta con il proprio bambino e confrontarsi con altre mamme e professioniste sulla maternità la Camminata per mamme e bambini da 0 a 3 in programma nella mattinata di mercoledì 2 luglio a Besozzo.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità montana Valli del Verbano come momento di sostegno alla genitorialità, per promuovere la socializzazione tra mamme e dare loro l’occasione di confrontarsi liberamente con alcune professioniste pronte a fornire consigli sulla maternità.

Alla camminata parteciperanno, assieme a mamme e bambini, anche tre professioniste: Maria Cristina Carraro, IBCLC consulente professionale allattamento, l’osteopata Serena Ghione e Alice Kabore, nutrizionista.

La Camminata per mamme partirà alle ore 9.15 di mercoledì 2 luglio dal piazzale della chiesa di Bogno (in via Piave 42).

L’evento è gratuito ma sono disponibili solo 15 posti.

L’iscrizione è obbligatoria tramite WhatsApp al numero 327 7955335 oppure via email scrivendo a sara.grippo@coopeureka.it. In caso di maltempo, sarà rimandato a luglio o a settembre.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” promosso e finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria. Per saperne di più: www.famigliamete.it