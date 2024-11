Nuovi centri Me-Te per la famiglia nei distretti di Cittiglio e Luino

Si chiamano “ME-TE – Centro per la Famiglia in Evoluzione” l’insime di servizi di orientamento e informazione, diffusi sul territorio della Comunità Montana Valli del Verbano e rivolti alle famiglie da 0 a 99 anni.

Una reteancora più ampia oggi attiva su diversi punti di erogazione a Gavirate, Besozzo, Cuveglio, Luino, Maccagno, Cittiglio e Cadegliano Viconago (QUI la mappa).

Il progetto prevede iniziative e opportunità pensate per rispondere alle diverse esigenze di adolescenti, adulti, anzian, bambini, giovani , mamme, papà e persone con disabilità.

ME -TE attraverso momenti di incontro nei colloqui o in gruppo, si pone come luogo di socializzazione, sensibilizzazione, informazione per promuovere il benessere delle famiglie.

Il progetto è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia” ai sensi della DGR 1507/2023 2023, è promosso e finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria .

Emilio Ballinari, Assessore al Sociale di Comunità Montana Valli del Verbano: «Vorrei mettere in evidenza l’importanza di questo progetto come servizio integrato e accessibile per le famiglie, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale che lo ha reso possibile. Crediamo che i Centri ME -TE siano una risorsa preziosa per costruire una comunità più coesa, sensibile ed inclusiva. Con il nostro hub principale a Cuveglio e gli sportelli Spoke diffusi su tutto il territorio, ogni residente ha ora la possibilità di accedere gratuitamente ad una serie di servizi. L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento per tu tte le famiglie nei distretti di Comunità Montana Valli del Verbano. Un grazie va a Regione Lombardia per il supporto e ad ATS Insubria per la preziosa collaborazione. Oggi possiamo offrire una rete diffusa e accessibile, pensata per dare risposta ad esigeesigenze primarie del territorio».

La direzione strategica di ATS Insubria commenta: «Ogni Centro per la famiglia è per noi davvero un luogo necessario per accogliere le persone e i loro bisogni. “ME -TE – Centro per la Famiglia in Evoluzione” nei territori di Cittiglio e Luino è l’estensione di quei servizi che Regione Lombardia, tramite ATS Insubria, vuole che sostengano concretamente la popolazione. Ringraziamo quindi anche alla Comunità Montana e il centro ME -TE, ovviamente, che sono una risorsa per costruircostruire una comunità ancora più sensibile, inclusiva e accessibile per rispondere operativamente alle anche esigenze di socializzazione, dialogo e ascolto”ascolto».

L’HUB del CentrCentro ME -TE si trova a Cuveglio presso l’Area Sociale di Comunità Montana Valli del Verbano, ed è operativo sul territorio, tramite Spoke, a Besozzo, Cadegliano Viconago, Cuveglio, Gavirate, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca.

Tutti gli sportelli sono accessibili – GRATUITAMENTE – a tutti i residenti de gli Ambiti Territoriali di Cittiglio e Luino.

I servizi offerti da Me -Te comprendono:

• Sportello di ascolto e orientamento

• Sostegno alla genitorialità

• Supporto al caregiver

• Gruppi di sostegno (Auto -MutuoMutuo-Aiuto)

• Attività per bambini e adolescenti

• Trekking inclusivi

• Orientamento per famiglie con membri con disabilità o autismo

• Serate divulgative

• Laboratori di Arteterapia e creatività per bambini, adolescenti e adulti

• Eventi culturali

Tra le iniziative dei Centri Me -Te sono previsti una serie di eventi ed attività, aperti a tutta la citta dinanza, che hanno l’obiettivo di offrire occasioni di confronto e di crescita per le famiglie e la comunitàcomunità. Tutte le informazioni su: www.famigliamete.it