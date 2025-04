Ultima tappa del “Coast to Coast” di Besozzo

Si conclude domenica 6 aprile 2025 il percorso “Coast to Coast”, l’iniziativa promossa dal Comune di Besozzo con l’obiettivo di esplorare i confini del territorio comunale a piedi, attraverso un ciclo di passeggiate accessibili a tutti. L’ultima tappa della camminata – la terza del progetto – partirà alle ore 9.30 dal Parco del Cioss a Besozzo Superiore, proprio di fronte al palazzo comunale, con rientro previsto per le 12.20 circa. Ad accompagnare i partecipanti sarà l’istruttrice Ivana Ghiringhelli, dell’associazione Happy Nordic Walking.

Il percorso di domenica prevede il passaggio da Besozzo Superiore fino alla zona del Castelletto, al confine con Monvalle, con il transito su un nuovo sentiero che permetterà di raggiungere in sicurezza il tratto finale di via Lago. Da lì il gruppo si addentrerà in un percorso interno che conduce alla suggestiva Bozza Lago, con rientro previsto dalla località Bogno.

«L’idea di percorrere fisicamente, con le proprie gambe, i confini del territorio besozzese – ha raccontato un partecipante – è stata un’occasione preziosa per scoprire luoghi poco noti e per mettersi alla prova in un’esperienza di condivisione nella natura. In tanti hanno accolto la sfida: vi aspettiamo domenica per l’ultima tappa».

Oltre all’appuntamento conclusivo del “Coast to Coast”, il Comune di Besozzo rinnova l’invito a partecipare ai Gruppi di cammino attivi tutto l’anno, gratuiti e aperti a tutti, senza obbligo di frequenza. Le iniziative sono parte del circuito ATS Insubria e sono pensate per promuovere il benessere fisico, mentale e sociale.

L’istruttrice Ivana Ghiringhelli sottolinea il valore aggregativo di queste attività: «Camminare non è solo un beneficio per corpo e mente, ma anche uno strumento per costruire relazioni. In un mondo sempre più frenetico, ritagliarsi del tempo per camminare con gli altri può fare la differenza».

Questi gli appuntamenti fissi:

Gruppo di cammino per tutti – camminata consapevole: ogni lunedì alle ore 9.00, con Ivana Ghiringhelli. Partenza dal Parco del Cioss.

Gruppo di cammino a passo lento: ogni mercoledì alle ore 9.30, con percorsi brevi e pianeggianti guidati da Angela Garro. Il punto di partenza viene concordato di volta in volta.

Gruppo di cammino sportivo: da mercoledì 16 aprile, ogni mercoledì alle ore 20.00 con Luisa Torre. Partenza dal Parco del Cioss.

«Sono molto felice di vedere l’entusiasmo dei partecipanti – afferma Luisa Torre, walking leader del gruppo sportivo –. Camminare insieme permette di esplorare il nostro meraviglioso territorio, spesso poco conosciuto, e crea un forte senso di comunità».

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport e Benessere del Comune di Besozzo all’indirizzo email affarigenerali@comune.besozzo.va.it oppure al numero 0332 0970195. La partecipazione è gratuita; si consiglia di indossare abbigliamento e calzature adatti alla camminata.