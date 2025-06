A Bulgarograsso arriva “Il circo dei bambini”

Giovedì 3 luglio lo spettacolo per bambini del festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” del Teatro Blu

Spettacolo d’animazione sulla psicomotricità con burattini, marionette e pupazzi mossi a vista. Verranno presentati circa 15 numeri di 5 minuti l’uno, nei quali è richiesta la partecipazione diretta dei bambini, attiva non solo a livello verbale ma anche motorio.

Verrà infatti costruita con le sedie la “pista” del circo dentro la quale avverrà lo spettacolo. Il presentatore-animatore Vittorio sarà aiutato da un Pierrot-animatore Rita, che indosserà per l’occasione maschere a cappello in spugna (leoni, cavalli, elefanti), pupazzi (l’uomo più grande del mondo), marionetta all’inglese (la scimpanzè ballerina) e animerà tantissimi personaggi burattini e marionette (Rino l’ucellino che vuole deporre le uova nell’asilo nido, Barattolo il ginnasta, Mario l’acrobata, il serpente addomesticato al suono dell’ocarina, Romeo il gatto nero, il maiale Derviscio, il topolino e il pesciolino nel grande mare, animato da 4 educatorici/insegnanti/genitori) e farà ballare i bambini su una musica irlandese suonata col violino dal direttore del circo Vittorio.