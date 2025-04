Sapori dal mondo, musica live e birre europee: a Gavirate arriva lo Street Food sul Lungolago

Un intero weekend di gusto, musica e divertimento sta per conquistare il cuore della provincia di Varese. Da venerdì 19 a domenica 21 aprile, il suggestivo lungolago di Gavirate (ingresso da via al Lido) si trasforma in un grande villaggio del cibo e della musica grazie alla seconda edizione di Gavirate Street Food Festival, l’evento organizzato da Hello Eventi.

Cibo di qualità e atmosfere internazionali

Per tre giorni il profumo dello street food nazionale e internazionale animerà la riva del lago, offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio tra i sapori del mondo. Dall’hamburger gourmet ai tacos messicani, dalla cucina asiatica alle specialità italiane regionali, ogni stand sarà un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo o per ritrovare i propri piatti del cuore.

Tra gli operatori di cibo ci saranno: Argentino, Paella Spagnola, Specialità Toscane, Arrosticini Abruzzesi, Arancini & Cannoli siciliani e molto altro.

A completare l’esperienza, una vasta area ristoro con posti a sedere, dove rilassarsi e gustare in tranquillità le proposte culinarie accompagnate da birre artigianali da tutta Europa: bionde, rosse, IPA e molto altro ancora.

Concerti live da non perdere

A rendere ancora più speciale il weekend, due appuntamenti con la musica dal vivo, completamente gratuiti:

venerdì 19 aprile , sempre dalle 20.00, è la volta di MARY & THE QUANTS

, sempre dalle 20.00, è la volta di sabato 20 aprile, dalle ore 20.00, si accende il palco con l’energia di un tributo a Vasco Rossi che farà cantare a squarciagola tutti

L’ingresso gratuito e libero. Info e prenotazioni al numero 351 5852780.

DATA APERTURA STREET FOOD

Venerdì 19 aprile dalle 16.00 alle 24.00

Sabato 20 aprile dalle 12.00 alle 24.00

Domenica 21 aprile dalle 12.00 alle 24.00

CONTATTI

Hello Eventi

T: 02 90390044

M: ‎351 585 2780

@: info@helloeventi.com

Facebook | Instagram