Costine e arrosticini con gli Alpini di Mornago

Sabato 26 e domenica 27 aprile alla sede di via Ortigare l’appuntamento con l’evento delle Penne Nere mornaghesi

Il Gruppo Alpini di Mornago come ormai consuetudine, anche quest’anno organizza l’evento ” COSTINE E ARROSTICINI CON GLI ALPINI” a Mornago in via Monte Ortigara.

Oltre alle Costine e agli Arrosticini, ci saranno tante altre prelibatezze e l’accompagnamento musicale.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

Gradita la prenotazione al numero 350 0328668.