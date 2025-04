Cinque Giorni di Celebrazioni per la Festa Patronale di San Giorgio a Cedrate

Cedrate si prepara a celebrare la Festa Patronale di San Giorgio 2025 con un ricco programma di eventi dal 23 al 27 aprile.

La Comunità Pastorale San Cristoforo ha organizzato cinque giorni di festeggiamenti che includono momenti religiosi, eventi sportivi e occasioni di convivialità.

Le celebrazioni inizieranno mercoledì 23 aprile alle ore 21:00 con la Santa Messa e l’accensione del Fuoco di San Giorgio, seguite da un momento conviviale in chiesetta con la vendita de “Ül biscot da Cedrá”.

Venerdì 25 aprile, le attività riprenderanno con l’Orienteering per i ragazzi delle medie e superiori alle ore 8:00 (ritrovo in Oratorio, iscrizione necessaria). Alle 12:30 si terrà il pranzo in oratorio con risotto speck e radicchio (5 € su prenotazione) e la possibilità di usufruire dello stand gastronomico. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, è prevista la Santa Messa al Lazzaretto, tradizione del paese divenuto quartiere, seguita da un aperitivo nel giardino antistante la chiesa.

Il fine settimana sarà altrettanto ricco di eventi. Sabato 26 aprile sarà dedicato al torneo di pallavolo “Tutto in un Abbraccio”, con lo stand gastronomico aperto per tutta la durata del torneo.

Domenica 27 aprile, alle 12:30, si terrà un aperipranzo (10 € su prenotazione) con la possibilità di usufruire dello stand gastronomico. Nel pomeriggio, alle 14:30, si svolgerà la Volley Cup promossa dall’Atletico Cedrate, e alle 16:00 la Santa Messa per gli ammalati in chiesa con la celebrazione dell’unzione degli infermi in forma comunitaria, seguita da una merenda in Oratorio.

Durante tutta la festa, sarà attivo uno stand gastronomico per offrire ristoro ai partecipanti. Per partecipare ai pranzi, è necessario iscriversi entro lunedì 21 aprile tramite QR-Code, oppure contattando il numero 0331.210662 o l’indirizzo email prenotazionicedrate@gmail.com.

La comunità è invitata a partecipare numerosa a questi giorni di festa e condivisione.