Torna il Carnago Country Fest tra musica cibo e balli

Dopo un anno si riaccendono i riflettori sulla “tre giorni settembrina più animata” della zona. Dal 27 al 29 settembre, presso la Fattoria Cogo di via Rione Bregana 2 (ampio parcheggio interno) è in programma l’ottava edizione di

Il programma

L’evento ha inizio venerdì 27 alle 19.00 con la cena western e alle 21.30 musica dal vivo. Protagonista una delle più note band del mondo Country Made in Italy, la Dobro Country Rock Band, storico gruppo pioniere del genere Country in Italia. La band nasce nel 1979, suoneranno con energia, passione e grinta, per un magico concerto live. Lo spettacolo sarà preceduto da musica da Dj per tutti gli appassionati di questo genere musicale.

Il secondo giorno, sabato 28, dalle ore 15.00, si potrà visitare l’accampamento storico militare C.S.A dell’esercito americano confederato, una rievocazione in costume, informazione e didattica su come vivevano e combattevano i soldati nella guerra di secessione americana alla quale nel periodo 1861/1865 hanno partecipato come volontari diversi italiani.

A seguire via libera agli intrattenimenti per bambini con laboratori e la prova di coraggio del battesimo della sella.

Per tutti i ballerini che vogliono scaldare la pista in legno appuntamento a partire dalle ore 17.00 no stop con beginner time: balli per i corsi base, intermedio, line dance old (Traditional e Catalan Old) con Dj che faranno ballare sino a notte inoltrata.

Alle ore 19.00 si cena con carne alla brace e tante specialità.

Alle ore 21.00 sul campo, horses show, spettacolari esibizioni equestri in notturna, a cura del Centro Ippico Contea Baraggia.

Domenica 29, la festa inizia a mezzogiorno con le proposte alla griglia del saloon. Nel pomeriggio l’appuntamento della giornata vedrà protagoniste le famiglie; subito dopo pranzo, infatti, i bimbi avranno a disposizione balli e divertimenti.

Alle ore 16.30 un altro appuntamento con lo spettacolo con i cavalli della Contea Baraggia.

La Line Dance riparte dalle ore 15.00 con la Country Music dedicando la prima ora al beginner time (balli per i corsi base/intermedio), al medley della scuola “4 Steps in Place” per continuare poi con la line dance per tutti sino alla fine della giornata, anche dopo cena.

Novità del 2024

Quest’anno c’è una grande novità: l’Old Time country Fashion aperto a tutti. Se amate l’abbigliamento con il miglior stile country vintage, questa è l’occasione per immergervi nel passato. Sia con una semplice sfilata che con balli o coreografie, una giuria premierà i 3 outfit più a tema.

Altre info

Il saloon sarà attivo tutti i giorni dalle ore 19 -la domenica anche a mezzogiorno- con un eccellente servizio di ristorazione che propone cucina western, fiumi di birra, una gustosa agrigelateria e prodotti della Fattoria.

Ingresso gratuito. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.