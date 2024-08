Musica, balli e spettacoli equestri. Ad Angera torna la Festa dei Baranzit

Dal 22 al 25 agosto è in funzione lo stand gastronomico a cura dei volontari del rione. Ogni sera musica dal vivo

L’estate sul Lago Maggiore continua. Ad Angera, da giovedì 22 a domenica 25 agosto torna la Festa dei Baranzit, la sagra del rione che si rinnova al parco giochi di via Volturno.

Ogni sera sarà in funzione lo stand gastronomico a cura dei volontari (sabato e domenica anche a pranzo) accompagnato da musica e balli nello spirito della sagra angeresse. Nel weekend sono in programma anche un piccolo mercatino dell’artigianato e in serata, lo spettacolo equestre.

Di seguito la locandina con il dettaglio: