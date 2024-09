A Caronno Pertusella torna la Sagra del Gorgonzola, due weekend di cibo e sapori d’eccellenza

Tutto pronto per l’edizione 2024 della Sagra del Gorgonzola. Anche quest’anno la Pro Loco di Caronno Pertusella celebra il famoso formaggio dall’inconfondibile consistenza morbida e cremosa con due weekend dedicati.

Allestita al Parco della Resistenza di via Avogadro, la Sagra del Gorgonzola non è solo una festa per il palato (clicca qui per il menù), ma una vera e propria esperienza a 360 gradi: gli eventi includono musica dal vivo tutte le sere e karaoke.

I weekend da non perdere sono due: quello del 27, 28, 29 settembre e quello del 4, 5, 6 ottobre 2024.

Per prenotazioni contattare il numero 389 4620336.

CONTATTI

Pro Loco Caronno Pertusella

Via Amedeo Avogadro, snc, 21042 Caronno Pertusella VA

Sito | Facebook