Incidente a Cunardo, un’automobile si ribalta

Incidente a Cunardo, sulla Strada Provinciale 43, intorno alle 18 di sabato 3 dicembre.

Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate, nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, trasportate all’Ospedale di Luino in codice verde, fuori pericolo di vita.