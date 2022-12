Incidente a Lonate Pozzolo, auto fuori strada: due i feriti

Incidente stradale a Lonate Pozzolo lungo la superstrada 336. Per cause in corso di accertamento un’auto sarebbe finita fuori strada nei pressi del cavalcavia, in territorio di Lonate Pozzolo. Sul posto sono immediatamente accorsi la polizia stradale, i vigili del fuoco e la croce rossa di Gallarate. Due le persone rimaste coinvolte: un uomo di 38 e un altro di 63 anni sono rimasti feritici e soccorsi dal personale sanitario. Secondo le prime informazioni non avrebbero subito ferite gravi nell’accaduto.