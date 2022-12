La protesta dei Giovani Democratici per i disservizi Trenord

Tra lunedì 12 e venerdì 15 dicembre in diverse stazioni lombarde i Giovani Democratici organizzano una serie di volantinaggi per condividere con le centinaia di migliaia di pendolari la loro mobilitazione: da un lato la protesta per i continui disservizi, come ritardi, cancellazioni, carrozze insicure e costi altissimi; dall’altra le proposte: sconti sugli abbonamenti per studenti e per lavoratori in base al reddito, sicurezza sui treni e nelle stazioni, investimenti per impedire i clamorosi ritardi e il ripristino delle corse serali cancellate.

La mobilitazione si concluderà lunedì 19 dicembre alle 18.30 in Stazione Garibaldi FS di Milano, con un presidio di protesta. Al presidio, oltre ai giovani dem saranno presenti anche diversi esponenti dei comitati dei pendolari.

«I cittadini e le cittadine lombarde ogni giorno prendono un treno e non sanno mai se arriveranno in orario al lavoro o in università dice Lorenzo Pacini, segretario dei Giovani Dem Lombardia. «Quello che sanno però è che pagheranno abbonamenti cari, che hanno visto un aumento dei prezzi per tutti in maniera indiscriminata. Le colpe sono della gestione politica della destra in regione Lombardia, che non ha mai voluto risolvere questi problemi. Ci vuole cambiamento».

In provincia di Varese i GD saranno in stazione Fs a Gallarate nella mattina di martedì 13, mentre alla sera dello stesso giorno saranno a Varese FerrovieNord

La qualità del servizio ferroviario è un tema sempre molto sentito dagli utenti (soprattutto regolari, i pendolari) ma è anche un forte tema politico: il trasporto pubblico locale è infatti una delle materie più rilevanti delegate alle Regioni. Nel caso della Lombardia, la Regione affida il servizio a Trenord, società partecipata al 50% dal Gruppo FNM, di proprietà della stessa Regione.

La stessa Trenord recentemente ha diffuso statistiche e un report sugli investimenti in atto e previsti, anche in risposta alla mobilitazione critica dei comitati pendolari e una petizione che chiedeva un cambio di passo al presidente di Regione Fontana.