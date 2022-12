La scuola primaria di Sangiano apre le sue porte

Lunedì 5 dicembre la scuola primaria Besozzi di Sangiano apre le sue porte a genitori e alunni.

Dal prescuola alla mensa, dall’aula di informatica alla mensa, questi i principali progetti che, a partire dalle 17:30 di lunedì prossimo, sarà possibile scoprire in occasione dell‘openday organizzato dalla scuola con l’obiettivo di far conoscere ai genitori il piano formativo e le modalità d’iscrizioni all‘anno scolastico 2023/24, il tutto mentre i futuri alunni potranno divertirsi con un laboratorio creativo seguito da una merenda.

«Un’occasione – commenta l’amministrazione comunale del paese sul Lago Maggiore – per visitare la struttura e vedere le classi dove i vostri bambini e bambine impareranno tante cose e si relazioneranno con gli altri, ma anche l’opportunità per dialogare con insegnanti, amministrazione e genitori i cui figli già frequentano la scuola».