“Mi hanno rubato le decorazioni natalizie per l’ennesima volta”

«Sul mio cancelletto c’era una corona natalizia con pigne e palline, ma me l’hanno rubato per l’ennesima volta».

La denuncia arriva da Cazzago Brabbia, dove in una casa in centro al paese si è verificato ancora una volta il furto delle decorazioni natalizie: «Le palle di vimini appese erano 3, ne hanno lasciata una! Dopo almeno 3 furti negli ultimi anni metteremo una telecamera per vedere chi è il misero che fa queste cose!», commenta desolata la proprietaria di casa.