Nunzio Ribecco è il nuovo direttore della Filarmonica di Laveno Mombello

Una serata speciale per la Filarmonica Giuseppe Verdi di Laveno Mombello che nella serata di ieri, 22 dicembre, durante il tradizionale concerto di Natale ha visto il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo direttore.

Maurizio Zocchi, per anni alla direzione della banda, ha passato il testimone a Nunzio Ribecco, 59 anni, di Sangiano: «Sono molto contento, la Filarmonica Verdi di Laveno è una realtà rinomata e quando si è materializzata questa possibilità l’ho accolta con gioia. Devo ringraziare il Maestro Zocchi per avermi scelto in questo ruolo», racconta il nuovo direttore.

Nunzio Ribecco è di Sangiano e insegna nella scuola secondaria di Leggiuno, vive nel Varesotto dal 1986, da quando si è trasferito qui dalla Puglia. Dai primi di gennaio dunque, inizierà il suo ruolo di direttore in questa banda che conta una quarantina di musicisti di tutte le età.