PD, si è costituito il comitato provinciale a sostegno della candidatura di Elly Schlein

Si è costituito il comitato provinciale a sostegno della candidatura di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico.

Parte da Noi Varese, questo il nome del comitato, è coordinato dalla consigliera comunale di Varese Helin Yildiz. Il gruppo è attualmente costituito dalla consigliera di Varese Giulia Mazzitelli, la consigliera di Gallarate Anna Zambon, la consigliera di Malnate e consigliera provinciale Cecilia Carangi, il segretario del Pd di Castellanza Alberto Dell’Acqua, il coordinatore del Pd Area Omogenea Laghi Sud Ruotolo Espedito, Angelo Zappoli della segreteria cittadina del Pd Varese ed i Giovani Democratici Riccardo Tomaiuoli e Michelangelo Moffa, oltre che da iscritti dei circoli di Varese città e provincia.

Nelle prossime settimane verranno organizzati diversi eventi per coinvolgere iscritti e cittadini per raccogliere istanze, idee e proposte di tutti nel percorso partecipato di cambiamento del partito delineato da Elly Schlein.

«Ci rivolgiamo a tutti quelli che credono nei valori e negli ideali della nostra Costituzione, della sinistra democratica, a tutti quelli che vogliono bene al PD ma proprio per questo sono stanchi di correnti e giochi di potere fini a se stessi: a tutti i cittadini ed alle cittadine che vogliono credere in una nuova prospettiva di giustizia sociale, ambientale, di femminismo ed europeismo sociale. A voi chiediamo di darci una mano per cambiare in meglio il PD e la politica italiana, per metterla al servizio delle persone, per creare una società più giusta che non lasci indietro nessuno nella sua strada verso il progresso», dichiarano dal comitato.

È possibile contattare il comitato, aperto a tutti gli interessati, attraverso la mail vareseconelly@gmail.com o la pagina instagram @partedanoi_varese.