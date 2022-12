Tutto pronto per le dimissioni, domani ultimo Consiglio comunale di Migliarino

Della frase “Impegnarsi per il proprio paese” conosce appieno il significato: da decenni, infatti, ha scelto di investire un ampio spazio del suo tempo per la sua comunità, dedicandosi alla politica locale.

Giuseppe Migliarino, due mandati come sindaco di Gorla Minore e diversi anni come assessore, sta per rassegnare le dimissioni: il Consiglio comunale di mercoledì 21 dicembre sarà infatti l’ultimo nel paesino della valle Olona.

Nessun diverbio con l’attuale sindaco, Vittorio Landoni, con il quale ha collaborato per il primo mandato e in questi tre anni del secondo. Nessun problema con la sua squadra, garantisce Migliarino, la lista “Per una Comunità rinnovata” che ha contribuito attivamente a fondare e a crescere in questi decenni.

Semplicemente, Giuseppe Migliarino si trasferirà altrove e gli sarà impossibile continuare ad occuparsi di Gorla Minore.

In questi ultimi giorni ha l’agenda piena e – ne siamo certi – il cuore colmo di emozioni per questo importante cambiamento: «Ho diverse riunioni in questi giorni e sto preparando il discorso di saluto per il Consiglio comunale» ci svela.

L’appuntamento con il Consiglio comunale è per mercoledì 21 dicembre alle 21, quando il sindaco Landoni annuncerà ai suoi concittadini il nome del nuovo assessore.