Spazio Zero porta Babbo Natale a Gorla Maggiore

L’Associazione Spazio Zero di Gorla Maggiore anche quest’anno ha deciso di portare Babbo Natale ed i suoi elfi in Paese, e di animare il centro cittadino. Sabato 24 dicembre, dalle ore 14.00, li troverete in piazza Martiri della Libertà per festeggiare insieme il Natale. I bambini avranno la possibilità di scattare una foto insieme a Babbo Natale, divertirsi con lui e creare fantastici lavoretti.

Il pomeriggio sarà accompagnato a suon di musica natalizia grazie alla partecipazione della banda di Gorla Minore, e ci sarà anche la possibilità di scaldarsi bevendo vin brulè, cioccolata e thé caldo. Dalle ore 18.00, Babbo Natale ed i suoi folletti sfrecceranno per le vie del Paese sopra una fiammante apecar rossa per consegnare i regali ai bambini.

Se siete interessati cliccate sul seguente link: https://santaclaus.spazio-zero.org/ per prenotare la consegna dei regali (offerta libera); ci troverete: sabato 17 dicembre dalle ore 15 alle ore 18, domenica 18 dicembre dalle ore 15 alle ore 18, martedì 20 dicembre dalle ore 21 alle ore 22 presso il Palazzo Dell’Assunta (in piazza a Gorla Maggiore).