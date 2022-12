Varesina e Caronnese in cerca di riscatto

Il giro di boa del campionato si avvina e domenica (11 dicembre, ore 14.30) andrà in scena la giornata numero 15 del Girone B di Serie D. Reduci da delle sconfitte, Varesina e Caronnese cercheranno di rialzare subito la testa. La Varesina avrà un altro impegno casalingo, questa volta contro il Sona. Ancora una trasferta invece per la Caronnese, attesa a Ponte San Pietro.

VARESINA – SONA

Il ko contro la Casatese è stato un duro colpo per la Varesina che, ferita e vogliosa di rifarsi subito, domenica sarà ancora in campo a Venegono Superiore. Avversario di turno il Sona penultimo; la squadra di mister Marco Spilli cercherà di conquistare tre punti per riavvicinarsi alla zona playoff. Il Sona, partito a inizio stagione con ambizioni di vertice, deve invece lottare per uscire dai bassifondi della graduatoria e si presenterà al Varesina Stadium cercando di prendersi un risultato positivo.

PONTE SAN PIETRO – CARONNESE

Trasferta molto insidiosa per la Caronnese, che dopo la rimonta subita al “Franco Ossola” contro il Varese scenderà in campo a Ponte San Pietro contro una delle squadre più in forma del campionato. I bergamaschi hanno conquistato 8 punti nelle ultime 4 partite e vogliono continuare a viaggiare ad alta quota. La squadra di Simone Moretti ha però necessità di tornare in fretta a fare punti. La rivoluzione in casa rossoblù ha cambiato volto alla formazione e starà al mister varesino far rendere i nuovi al meglio per risalire la classifica.