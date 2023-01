Il 2023 di “Storie di Pietre e di Uomini” parte da Ligurno

Le visite del 2022 sono state un grande successo e il Parco Valle del Lanza ha iniziato nel modo migliore i festeggiamenti dei suoi primi 20 anni. Nelle prime uscite della rassegna “Storie di Pietre e di Uomini” si è andati alla scoperta delle pietre che caratterizzano il nostro territorio: le arenarie di Malnate e Saltrio, i marmi di Arzo; come si sono formate, come sono state estratte e utilizzate in architettura e scultura, come infine hanno plasmato il territorio, costringendo l’uomo a conviverci e sfruttarle nel modo migliore per farvi nascere attorno i suoi insediamenti. (Foto Fil Impie)

Il 2023 riprende il percorso da domenica 15 gennaio, con diverse nuove attività più strettamente legate ai Comuni del Parco e a quelli circostanti. In programma Cantello e la chiesa di Santa Maria di Campagna, Rodero e la torre romana, Valmorea e tutti gli affioramenti che raccontano diverse storie geologiche, Viggiù vero scrigno di cultura nell’uso della pietra e Bizzarone dove le sue chiese mostrano l’uso delle pietre nell’architettura sacra.

Domenica la meta sarà la Chiesa di Santa Maria in Campagna di Leggiuno ed il suo campanile, che rappresentano una delle poche opere architettoniche romaniche della provincia di Varese, databile tra l’XI ed il XII secolo.

Dopo il convegno del 25 febbraio, momento di chiusura ideale del percorso di “Storie di pietre”, a marzo sarà ripetuta la visita al Cimitero Monumentale che lo scorso anno ha lasciato molti “senza biglietto” e il trekking alla scoperta dei primi insediamenti celtici a Como, rinviato causa meteo.

Ritrovo a Cantello, ore 9:30, via alle Pienete c/o Cimitero Comunale – Rientro alle ore 11:30

Necessarie scarpe comode da trekking e abbigliamento adatto per la visita al sito.

Per maggior informazioni GEV Valle del Lanza 3408294405 / gev@parcovallelanza.com