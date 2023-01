A8 Milano – Varese: chiude per una notte le entrate di Solbiate Arno e Castronno

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 gennaio, lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Milano e Varese sarà chiuso. In alternativa, si potrà entrare allo svincolo di Castronno o di Cavaria. Sarà chiuso anche lo svincolo di Castronno, in entrata verso Varese. In alternativa, si potrà entrare allo svincolo di Gazzada.

Foto di repertorio