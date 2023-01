Addio a padre Edo Mörlin Visconti, missionario e traduttore del Vangelo in dialetto

Il mondo cattolico lombardo, ma anche quello della cultura, dice addio a una figura particolare: è morto all’età di 75 anni padre Edoardo “Edo” Mörlin Visconti, milanese la cui famiglia è radicata nel Varesotto, a Caldana di Cocquio Trevisago.

Padre Edo è stato a lungo missionario in Africa, in particolare nella diocesi di Gulu in Uganda dove è stato prima parroco di diversi villaggi e quindi coordinatore dei progetti dell’intera area. Progetti spesso finanziati dalla generosità dei fedeli lombardi visto che il missionario era in contatto con diversi gruppi impegnati nell’aiuto a queste attività.

Ma la figura di Mörlin Visconti è originale anche per un altro motivo: anni fa infatti realizzò una serie di volumetti con il Vangelo tradotto in dialetto milanese. Una idea nata proprio in Uganda: «Dove tradussi il Vangelo in acioli, il dialetto parlato nella mia diocesi – raccontò in una intervista a Famiglia Cristiana da cui è tratta anche la foto di questo articolo – e vidi che la gente ne capiva finalmente la bellezza. Allora mi dissi, perché non farlo anche per la mia tribù di origine, i lombardi?».

Proprio per un amico varesotto padre Edo scrisse il primo brano in dialetto, quello sulle Nozze di Cana. Da lì in avanti nacquero i volumetti El Vangel per el dí d’incoeu (1, 2 e 3), La Gesa e la soa Mamma e I tre coronn del Rosari: il ricavato delle vendite delle raccolte erano destinate a sostenere i progetti nella diocesi di Gulu. “El Vangel” divenne anche uno spettacolo teatrale per le medesime finalità benefiche.

Malato da tempo, Mörlin Visconti è spirato domenica 22 gennaio. I funerali saranno celebrati a Milano nella chiesa del Preziosissimo Sangue.