Auto contro un muro a Cittiglio, feriti due ventenni

Scontro nella notte a Cittiglio, due ventenni in ospedale. L’incidente nella tarda notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio, intorno alle 3.30.

Coinvolti un ragazzo e una ragazza di 20 e 21 anni: la loro auto si è schiantata contro il muro di un negozio (andato distrutto) in via don Carlo Luini, a pochi passi dall’ospedale di Cittiglio.

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, un’ambulanza di Padana Emergenza e di CRI Medio Verbano, automedica e anche l’elicottero. I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Presenti anche le forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco della sede di Ispra con un’autopompa per aiutare a liberare i feriti mediante l’uso di cesoia/divaricatore, rimuovere la vettura incidentata e mettere in sicurezza l’automezzo.

IL VIDEO INVIATO DA GABRIELE TODESCHINI