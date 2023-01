Cade dalla bicicletta, a Somma Lombardo interviene anche l’elisoccorso

Nella tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 gennaio alle 17.50, a Somma Lombardo, è avvenuta una caduta da bicicletta in via Montebello. L’incidente stradale ha coinvolto una sola persona, un uomo di 34 anni.

Immediatamente sono stati allertati i Carabinieri di Gallarate per i primi accertamenti sul luogo dell’incidente. Sul posto è giunta anche un’eliambulanza (elisoccorso) con codice giallo. Inoltre, è stata inviata anche un’ambulanza della croce rossa di Gallarate e un mezzo di soccorso avanzato di primo livello.

La persona coinvolta nell’incidente è ora soccorsa dal personale sanitario, le sue condizioni non sono state rese note al momento ma i soccorritori stanno operando in codice giallo. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto per stabilire le cause e le eventuali responsabilità. Si invita a evitare la zona per evitare eventuali ritardi o problemi di circolazione.