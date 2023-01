Calcio: Pro Patria – Padova in diretta

Sabato 21 gennaio, ore 14:30, allo Speroni di Busto Arsizio va in scena la rivincita dalla gara che all’Euganeo terminò 3 a 0 in favore dei Veneti. Ma tante cose sono cambiate in un giro e ora i tigrotti biancoblu, reduci dalla sconfitta a Mantova, guardano gli avversari in classifica dall’alto.

Seguite con noi la diretta testuale del match. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓).