Checco Zalone al palazzetto di Lugano con lo spettacolo “Amore+Iva”

Dopo 11 anni di assenza dal palco torna a teatro Checco Zalone con l’imperdibile nuovo spettacolo: “Amore + Iva” scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino.

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso 22 gennaio all’Hallenstadion di Zurigo, il comico pugliese è pronto a regalare una serata tutta da ridere nell’unica tappa ticinese. Lo spettacolo presenterà musica, racconti, imitazioni e parodie, accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico.

Si informa il gentile pubblico che la cassa serale aprirà alle ore 18.00 situata presso l’ingresso Tribuna Est in Via Chiosso. La cassa serale è a disposizione per il ritiro accrediti e per l’acquisto degli ultimissimi posti rimasti disponibili. L’apertura porte è prevista alle 19.00 mentre l’inizio spettacolo alle ore 20.30. L’evento è organizzato da GC Events.

CHECCO ZALONE in “AMORE +IVA”

25 gennaio 2023

Cornèr Arena, Lugano



PREZZI ENTRATA

A partire da CHF 71.70.-

Info e biglietti disponibili su ticketcorner.ch.