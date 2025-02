Bimba di 11 anni investita a Lugano da un bus: è grave

Poco prima delle 8 di lunedì 24, a Lugano (CH) si è verificato un grave incidente che ha visto coinvolta una minore di 11 anni, residente nella zona.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale, un autobus guidato da un autista svizzero di 61 anni, anch’egli residente nella regione, stava transitando lungo via Maraini in direzione di via Calloni – in zona Lugano Paradiso – quando, a seguito di una prima ricostruzione, ha investito la bambina, che si era appena immessa su un passaggio pedonale.

Le circostanze precise dell’incidente saranno approfondite nell’ambito delle indagini in corso. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, supportati dalla Polizia della città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde, i quali hanno prestato le prime cure alla vittima prima del suo trasporto in ambulanza presso una struttura ospedaliera.

Una prima valutazione medica ha rilevato che l’11enne ha riportato gravi ferite. Per fornire il necessario supporto psicologico, è stato attivato l’intervento del Care Team.