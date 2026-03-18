Traffico di stupefacenti nel Luganese: conclusa l’Indagine, sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina

Droga nel Luganese, dopo l’arresto di un 28enne arriva la conclusione delle indagini condotte dal Ministero pubblico, dalla Polizia cantonale e dalla Polizia Città di Lugano, che ha fatto luce su un’importante rete di traffico di sostanze stupefacenti attiva prevalentemente nel Luganese.

L’operazione ha preso il via lo scorso 12 dicembre in seguito a un controllo effettuato nei pressi del parco Ciani. In quell’occasione, era stato fermato un cittadino ucraino di 28 anni, senza fissa dimora. Una perquisizione personale aveva portato al rinvenimento di una ventina di grammi di crack, alcuni grammi di cocaina ed eroina, oltre a un migliaio di franchi in contanti. L’uomo era stato verbalizzato e posto in stato di arresto.

Gli approfondimenti investigativi, condotti in collaborazione con la Polizia Città di Lugano, hanno portato a una perquisizione nell’appartamento che ospitava il 28enne, dove sono stati sequestrati oltre un etto di hashish e una cinquantina di grammi di cocaina.

Complessivamente, le indagini svolte nelle scorse settimane hanno permesso di ricostruire un’attività di spaccio e consumo di droga rivolta a tossicodipendenti locali, iniziata a partire dall’estate 2025. Le quantità complessivamente accertate sono significative: 480 grammi di cocaina (in parte trasformata in crack), 40 grammi di eroina e 300 grammi di hashish.

Le ipotesi di reato formulate nei confronti dell’uomo sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, oltre a un’infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.