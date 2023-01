Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: SUONA IL TUO SONAGLIO

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Buongiorno a questo giorno che si sveglia;

Buongiorno al latte ed al caffè;

Buongiorno a chi non c’è…

Buongiornissimo colazioncini…

Buongiornissimo fantastico giorno!

Entriamo subito nel vivo della settimana con una storia molto, molto, molto e ancora molto utile!

“Lungo una strada che portava ad un villaggio c’era un serpente che mordeva e avvelenava tutti i passanti! Un giorno, un incantatore di serpenti, fermo con lo sguardo il morso del serpente e con un incantesimo ordinò al rettile di non mordere più nessuno. Dopo qualche mese, l’incantatore passò di nuovo per quella strada e trovò il serpente tutto ferito, in un pessimo stato. L’uomo chiese immediatamente cosa fosse successo e il serpente rispose che da quando gli era stato vietato di mordere, tutte le persone avevano approfittato di lui, della sua bontà e avevano iniziato a maltrattarlo non portandogli più rispetto! A quel punto l’incantatore gli fece notare che lui gli aveva vietato di mordere ma che poteva ancora usare il suo sonaglio!“.

Morale della favola?

Carissime persone, ricordatevi che vi tratteranno come voi dite loro di trattarvi e anche se non dovete mordere e avvelenare nessuno avete tutto il diritto di suonare il vostro sonaglio!

Non bisogna sempre dover subire, non si è costretti a sopportare i peggior comportamenti! Essere amorevoli non significa sacrificare se stessi!

Imparate a suonare con fermezza il vostro sonaglio per rispettare voi stessi!

Splendida settimana serpenti!

Spettacolo Spettacolare Continua a Respirare!!

Luca&Simone!

CONTINUA A SOGNARE!

(foto Pixabay)