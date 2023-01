Crepa in un muro, vigili del fuoco e tecnici del Comune alla scuola di Cajello di Gallarate

Saranno necessari lavori di consolidamento, per far tornare pienamente agibile la sala mensa della scuola primaria di via Liberazione a Gallarate, quartiere Cajello. Per una settimana gli alunni dovranno trascorrere il momento del pranzo in altri spazi recuperati all’interno della scuola.

Il problema è emerso dal distacco di alcune porzioni di intonaco e con la comparsa di una crepa.

«Abbiamo verificato già nella giornata di giovedì con dirigente e ufficio tecnico e l’ufficio tecnico ha già programmato i lavori per una settimana» dice l’assessore all’istruzione Claudia Mazzetti.

L’edificio è di proprietà comunale (come tutti quelli delle scuole pubbliche primarie e secondarie) e quindi i lavori sono seguiti dall’ufficio tecnico di Palazzo Broletto. «Verranno messi dei sostegni per puntellare questa parte e rimetterla in condizioni di essere utilizzata. I ragazzi non utilizzeranno i locale della mensa per questa settimana».

Nella giornata di venerdì in via Liberazione sono arrivati anche i vigili del fuoco, con una squadra dal distaccamento di Busto-Gallarate, per un sopralluogo alla struttura richiesto al 115.

Passaggio eccessivo, sostengono dal municipio: «Qualcuno ha bypassato scuola e amministrazione e ha chiamato i vigili del fuoco, ma stavamo già seguendo la questione. Anche la dirigente Capello ha riconosciuto che siamo intervenuti prontamente».

Scuola destinata ad essere sostituta

La scuola di Cajello è uno degli edifici scolastici più vecchi di Gallarate, risalente al Dopoguerra, ed è destinato ad essere sostituito dal nuovo plesso unico Cajello-Cascinetta che sarà finanziato dal Pnrr e sarà realizzato su via Curtatone, in posizione baricentrica tra i due quartieri di Cajello e Cascinetta.

Allo stato attuale non è ancora definito il destino esatto dell’edificio che sarà abbandonato e dell’area (c’è una indicazione generale di “social housing”) mentre l’edificio di Cascinetta dovrebbe diventare un coworking pubblico.

La sicurezza degli edifici scolastici in Italia

La sicurezza scolastica è un tema a livello nazionale, in termini di monitoraggio delle strutture (collaudi, certificati di agibilità, prevenzione incendi) e di effettivi problemi presentatisi: secondo un recente report in un anno, a cavallo tra 2021 e 2022, sono stati segnalati 45 casi di crolli e cedimenti, più o meno ripartiti in modo diffuso su tutta Italia, con 19 episodi al Nord, 10 al centro, 11 al Sud.

Nella statistica rientrano distacchi di materiali come veri e propri crolli, l’ultimo dei quali a Cagliari.