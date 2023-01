Ripristinata la mensa della scuola di Cajello a Gallarate

«I lavori nella mensa di della primaria di via Liberazione sono terminati. Lunedì riprenderanno regolarmente attività nel refettorio»: a comunicare la conclusione dei lavori della mensa all’interno della scuola primaria di Cajello è il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani.

Dopo la crepa in un muro verificatasi settimana scorsa e la decisione di attivare prontamente dei lavori di consolidamento, per cinque giorni gli alunni hanno dovuto trascorrere il momento del pranzo in altri spazi recuperati all’interno della scuola. Sono state spostate di aula anche due sezioni di prima.