A Cedrate torna la “Risottata”: una serata per stare insieme nel quartiere
Sabato 5 settembre all’oratorio San Giovanni Bosco l’iniziativa del Comitato “Insieme per Cedrate”, in collaborazione con la Pro Loco Gallarate. Una nuova tappa di un’attività che negli anni ha animato il rione, dalla musica in piazza alle iniziative dedicate alla memoria locale
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