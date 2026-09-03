A Cedrate torna la “Risottata”: una serata per stare insieme nel quartiere

A Cedrate di Gallarate settembre si apre con un nuovo appuntamento all’insegna della convivialità: sabato 5 settembre 2026, alle 19.30, all’oratorio San Giovanni Bosco, il Comitato “Insieme per Cedrate” propone una nuova edizione della “Risottata”, serata pensata per offrire agli abitanti del quartiere un’occasione semplice di incontro, svago e aggregazione.

L’iniziativa è resa possibile dalla disponibilità della Parrocchia di Cedrate ed è organizzata in collaborazione con la Pro Loco Gallarate. Alla cena si affiancherà anche la musica: ad animare la serata sarà il gruppo “Mirco e i Jolly”, già protagonista di altri appuntamenti organizzati nel rione.

La locandina della manifestazione indica un contributo volontario minimo di 6 euro, destinato a sostenere le spese organizzative. Per partecipare è richiesta la prenotazione, telefonando al 333 5710084 oppure scrivendo a comitatocedrate@yahoo.it.

La Risottata si inserisce in un’attività più ampia che negli ultimi anni ha visto il Comitato impegnato nel mantenere vivi gli spazi di socialità di Cedrate. Un punto di riferimento particolare è diventata la piccola piazza Cardinal Carlo Maria Martini, lo slargo immediatamente accanto alla chiesa parrocchiale: uno spazio raccolto, nel cuore del rione, che grazie alle iniziative del Comitato si è trasformato più volte in luogo di incontro per residenti di tutte le età.

L’esempio più recente risale allo scorso giugno. Il 27 giugno 2026 piazza Cardinal Martini ha ospitato ancora una volta “Musica e Ballo in piazza”, serata organizzata da “Insieme per Cedrate” con il patrocinio del Comune di Gallarate e la collaborazione della Pro Loco. Per una sera lo spazio a fianco della chiesa si è trasformato in una pista da ballo all’aperto, con gli Amici del Ballo Auser Gallarate e l’orchestra Mirco e i Jolly.

Non si tratta, del resto, di un episodio isolato. Quello del ballo in piazza è diventato negli anni un piccolo appuntamento tradizionale dell’estate cedratese. Nel 2025, sempre il 27 giugno, il Comitato aveva organizzato nella stessa piazza una serata con gli Amici del Ballo Auser e Mirco e i Jolly, presentandola ancora una volta come occasione d’incontro e socializzazione per il quartiere.

La stessa formula era stata proposta anche nel 2024, quando il 6 luglio piazza Cardinal Martini aveva accolto una nuova serata danzante, organizzata dal Comitato insieme alla Pro Loco Gallarate e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Anche in quell’occasione l’obiettivo dichiarato era quello di creare un momento di incontro tra gli abitanti, utilizzando uno spazio pubblico del quartiere non soltanto come luogo di passaggio ma come vera e propria piazza di comunità.

Le iniziative nella piazzetta risalgono almeno al 2023: negli atti del Comune di Gallarate compare infatti il patrocinio concesso al Comitato “Insieme per Cedrate” per una precedente edizione di “Musica e Ballo in piazza”, prevista il 2 luglio proprio in piazza Cardinal Martini.

Ma l’attività del Comitato non si è limitata alle serate danzanti. Nell’aprile del 2025 la stessa piazza aveva cambiato completamente volto per ospitare “Destinazione Gallarate – un viaggio nella memoria della nostra ferrovia”, mostra di documenti e fotografie dedicata alla storia dei collegamenti ferroviari e tramviari della città e del territorio. L’esposizione, curata dall’ingegner Alberto Guenzani, era stata organizzata dal Comitato con la Pro Loco Gallarate e l’associazione culturale Collana Galerate. Manifesti, immagini e materiali d’archivio avevano offerto l’occasione per raccontare un pezzo della storia locale e delle trasformazioni che hanno interessato Gallarate e i centri vicini.

È proprio questa alternanza tra momenti di festa, socialità e iniziative culturali a caratterizzare l’attività portata avanti dal Comitato: appuntamenti spesso di dimensioni contenute, ma pensati per riportare le persone negli spazi comuni e rafforzare le relazioni di vicinato.

La Risottata di sabato 5 settembre prosegue dunque lungo la stessa strada, questa volta negli spazi dell’oratorio San Giovanni Bosco: una tavolata, un piatto di riso, musica e qualche ora insieme per continuare ad animare la vita di uno dei quartieri storici di Gallarate.