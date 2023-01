Vuoi stupire il partner per San Valentino? Regalagli un’esperienza indimenticabile al Borducan

Cioccolatini e fiori? No grazie. Ormai sono sempre di più le coppie che optano per regalarsi esperienze suggestive e memorabili. Ecco le date da segnare in calendario nel mese di febbraio

Un hotel esclusivo incastonato nel borgo di Santa Maria del Monte, all’interno del Parco Regionale del Campo dei Fiori, su una delle vette del massiccio del Campo dei Fiori: quale luogo migliore del Borducan per festeggiare San Valentino?

Come la prima volta

I brividi del primo appuntamento sono spesso associati a emozioni come l’eccitazione, l’ansia e la tensione, e sono normalmente legati a situazioni nuove e sconosciute, come incontrare qualcuno per la prima volta.

Ricreare quelle sensazioni è possibile, al Borducan.

Come? Grazie all’allestimento suggestivo e romantico pensato e creato ad hoc per l’occasione.

Sei imperdibili appuntamenti con l’Amore

Il 4, l’11, il 14, il 17, il 18 e il 25 febbraio concedetevi il lusso di vivere un’esperienza indimenticabile.

Creare un’atmosfera romantica e intima è un’arte che il Borducan ha affinato nel corso degli anni. Per tutto il mese di febbraio, il romantic hotel del Sacro Monte propone sei serate “Cupido” dove coppie possono ritagliarsi del tempo solo per loro, lontano dalle distrazioni quotidiane.

Vista mozzafiato, aperitivo con Champagne e caviale per iniziare la serata, musica dal vivo, ottantasette candele a illuminare la sala circolare, nessuna luce artificiale. Sono questi gli ingredienti delle serate Cupido in programma nel primo Love Restaurant in Italia.

Cena e dopocena

Perchè non completare il romanticismo della serata con un soggiorno di una notte al Borducan?

Nove camere in stile liberty con arredamento originale, di inizio ‘900, e un’atmosfera d’altri tempi.

CONTATTI

Hotel Al Borducan

via Beata Caterina Moriggi 43, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220567

@: info@borducan.com

Sito |Facebook | Instagram