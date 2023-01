Final Eight di Coppa Italia, Varese-Pesaro in prima serata

Inizierà alle ore 20.45 di mercoledì 15 gennaio l’avventura alle Final Eight di Coppa Italia della Openjobmetis Varese, che per i quarti della competizione nazionale affronterà la Carpegna Prosciutto Pesaro.

La Lega Basket ha definito orari e programmazione televisiva della Frecciarossa Final Eight 2023 in programma al PalaAlpitour di Torino. Quella dei biancorossi sarà la seconda gara in calendario, dopo la sfida tra l’Olimpia Milano e la Germani Brescia. Giovedì 16 si svolgeranno le altre due partite dei quarti, mentre le semifinali sono in programma sabato 18 febbraio. Varese, in caso di qualificazione, giocherà alle 20.45 contro la vincitrice di Milano – Brescia, mentre la finale sarà alle 18-00 di domenica 19 febbraio.

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 15 febbraio 2023

EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia ore 18.00 Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

Carpegna Prosciutto Pesaro – OPENJOBMETIS VARESE ore 20.45 Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

Giovedì 16 febbraio 2023

Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia ore 18.00 Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

Bertram Yachts Tortona – Dolomiti Energia Trentino ore 20.45 Eleven Sports – DMAX – Eurosport 2

SEMIFINALI

Sabato 18 febbraio 2023

Vincente Bologna – Venezia / Vincente Tortona – Trento ore 18.00 Eleven Sports – NOVE – Eurosport 2

Vincente Milano – Brescia / Vincente Pesaro – Varese ore 20.45 Eleven Sports – NOVE – Eurosport 2

FINALE

Domenica 19 febbraio 2023 ore 18.00 Eleven Sports – NOVE – Eurosport 2