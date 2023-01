Fratelli d’Italia in piazza a Lonate per la campagna elettorale

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Lonate Pozzolo in piazza S. Ambrogio per tre domeniche, per la campagna elettorale per le regionali.

I militanti saranno in piazza domenica 22, domenica 29 gennaio e domenica 5 febbraio, «per sostenere il nostro partito in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno il 12 e 13 febbraio. Invitiamo tutti i sostenitori ad unirsi a noi per dimostrare il nostro forte impegno a difendere i nostri valori e a rappresentare la nostra comunità in regione».

Il presidente Francesco Carbone aggiunge che «avere rappresentanti di qualità in regione è importante per Lonate Pozzolo perché essi rappresentano gli interessi della comunità a livello regionale. In questo modo possono assicurare che le politiche e le decisioni prese a livello regionale siano in linea con le esigenze e le priorità della comunità».

«I rappresentanti possono anche fungere da intermediari tra la comunità e le autorità regionali, aiutando a risolvere i problemi e a ottenere i servizi di cui la comunità ha bisogno. Inoltre, essi possono promuovere la crescita economica e sociale della regione attraverso politiche e progetti mirati. Insomma avere rappresentanti validi in regione significa che la comunità viene rappresentata al meglio a livello decisionale e che può essere attiva nel chiedere maggiore attenzione per le proprie esigenze. Nelle tre domeniche, ci saranno anche rappresentanti del partito per rispondere alle domande e discutere le nostre proposte».