Gioie e dolori per i due varesini di Masterchef nella puntata del 5 gennaio

ATTENZIONE: SPOILER. È stata un’altra buona puntata per i due varesini di Masterchef: per Francesca ed Edoardo le prove della serata del 5 gennaio si sono risolte in entrambe le puntate senza scossoni nè pressure test per nessuno dei dei due.

Nella mystery box, che ha visto protagonisti diversi tipi di pepe e sale, sia Edoardo che Francesca hanno preparato piatti che li hanno portati agevolmente in balconata, e hanno permesso a Francesca di sfoggiare la sua conoscenza delle spezie di tutto il mondo.

L’unica fonte di sofferenza nella prima puntata è stata, per Edoardo, l’uscita di Rachele, con cui il concorrente varesino aveva legato molto.

La seconda puntata della serata ha visto i concorrenti impegnati in uno skill test, gara in cui è necessario riprodurre fedelmente alcune ricette, che ha visto protagonisti Davide Scabin, chef noto per la sua tecnica e la sua capacità di innovare, e una serie di ricette note nel mondo, e nel mondo portate dalle tradizioni degli immigrati italiani: la prima prova è stata quella degli gnocchi al pesto, che ha permesso subito ad Edoardo di salire in balconata, la seconda è stata quella degli spaghetti alla chitarra con le polpette che ha portato con lode in balconata francesca. La terza prova, quella della cotoletta milanesa alla napoletana, ha provocato ben due uscite dalla cucina di masterchef: quella di Francesco e quella di Letizia.

Ma i due concorrenti varesini erano già ampiamente in salvo: l’appuntamento per la prossima cronaca è quindi per giovedi prossimo.