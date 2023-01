Gli amaranto alla prova del 9 contro Siracusa prima della Final8 di Coppa Italia

Sei punti di distanza che intercorrono tra la pallamano Cassano Magnago e Albatro Siracusa potrebbero rasserenare i lombardi in vista del match di domani pomeriggio, sabato 28 gennaio, alle 16.

In più, il fattore campo (la partita sarà giocata al palaTacca cassanese) e le tre vittorie consecutive possono aver rinvigorito la compagine amaranto, ma in realtà – checché si possa pensare dal match “sulla carta” – le partite contro Albatro Siracusa sono sempre delle sfide all’ultimo sangue, per la combattività e la cocciutaggine dei due roster.

Sulla carta, infatti, Dorio e compagni sono avvantaggiati: fino ad ora hanno realizzato 477 reti e ne hanno subiti 443; Albatro invece ha totalizzato “solo” 412 goal e ne ha subiti 425. Se in attacco i cassanesi possono trovare il loro jolly, il roster siculo si presenta più massiccio in difesa, una compagine compatta in grado di neutralizzare moltissime azioni avversarie, riuscendo a mettere in crisi qualsiasi squadra.

Inoltre, l’atteggiamento con cui le due squadre arriveranno all’appuntamento sarà determinante: settimana scorsa i lombardi hanno vinto 28-35 contro Carpi, mentre i siracusani si sono dovuti arrendere a Pressano per pochi punti di differenza (28-31). Da quando è iniziato il girone di ritorno, i siracusani hanno collezionato tre sconfitte, prima contro Carpi (32-28), poi con Fasano (30-27) e solo una vittoria contro Campus Italia (30-21).

Nell’ultima gara la formazione siracusana ha “abbassato” le armi soltanto nel finale, dopo aver condotto anche con un vantaggio di 4 o più reti; privi di Gorela e Mantisi, ma sicuramente più determinati rispetto a sette giorni fa a Fasano. Ottima prova di Julian Souto Cueto (miglior marcatore della gara con 11 goal) e di Gianluca Vinci (9 goal), nonché di Lorenzo Martelli – protagonista tra i pali – e di Juan Ignacio Zungri ha diretto e dettato i tempi di gioco.

Questi sono gli uomini che gli amaranto dovranno tenere a bada: la bravura di Martelli costringe Dorio e compagni a non andare al tiro ingenuamente o poco continuamente, perché serviranno tiri precisi e ben assestati, perché con un fuoriclasse del genere tra i pali non sono permessi tiri mosci.

Inoltre, quella di domani sarà l’occasione non solo per vendicare il pareggio dell’andata, ma anche (nel caso di vittoria), di allontanare definitivamente lo spettro play-out lasciando Albatro a secco e conquistare 2 punti per raggiungere Bozen, o superarlo nel caso il roster altoatesino perdesse contro Carpi.

Quattro vittorie consecutive affrancherebbero i lombardi sulla giusta via che è st, assicurerebbero loro anche una posizione solida in classifica e, oltretutto, li farebbe arrivare all’appuntamento con le Finals 8 di Coppa Italia di settimana prossima a Rimini con il giusto atteggiamento.

CASSANO MAGNAGO VS ALBATRO

Nessuna delle due squadre ha subite modifiche – sia nuovi innesti o partenze -, pertanto i ragazzi di coach Matteo Bellotti si misureranno con la stessa squadra incontrata all’andata.

Le due compagini non si incontrano dallo scorso ottobre, quando sul campo di Siracusa nel primo tempo Albatro aveva conquistato il vantaggio, anche se di poco (14-13), mentre nella mezza’ora finale del match gli amaranto hanno rincorso gli avversari tentando in tutti i modi di ricucire il gap e passare in vantaggio.

Sono riusciti solo nel primo intento, agguantando il pareggio definitivo a 2 minuti dalla fine (25-25), grazie a un goal del bomber Federico Mazza. Mazza, vero trascinatore insieme a Giacomo Savini delle ultime partite, è attualmente terzo nella classifica top scorer del campionato, con 112 reti, con il fiato sul collo a Marko Pandzic di Bozen (115 goal): nel match di settimana scorsa Mazza ha realizzato 9 reti, sicuramente domani vorrà cogliere l’opportunità di arrivare a cifra tonda per superare Pandzic.

COACH BELLOTTI: “CI VUOLE L’APPROCCIO GIUSTO”

«Sabato sarà una gara importante per allontanarci definitivamente dalla zona play-out», ha commentato coach Matteo Bellotti, «già adesso abbiamo un buon margine di 9 punti, ma vincere con una delle nostre dirette concorrenti, per di più in casa, sarebbe importante. Una vittoria ci manterrebbe anche attaccati al treno delle squadre che stanno ancora lottando per entrare nei play-off».

«Noi veniamo da un buon periodo di forma e da 3 vittorie consecutive, ma dobbiamo continuare a lavorare e stiamo preparando al meglio la partita con Siracusa: una gara non semplice, vengono anche loro da ottime prestazioni; hanno di recente sostituito l’allenatore e quindi avranno un entusiasmo rinnovato. Per noi sarà importante approcciare bene la partita, rimanere concentrati sapendo che la gara è alla nostra portata e dipende soprattutto da noi. Cercheremo di fare di tutto per portare a casa la partita, anche perché è presto per affrontare il discoro Coppa Italia, ma ci darebbe grande male per approcciare le Final8 di settimana prossima».

LA QUINTA GIORNATA DI RITORNO

Dopo il match al palazzetto Tacca che dà avvio alla quinta giornata, alle 18 ci saranno ben tre partite: la sfida Bozen-Carpi, Alperia Merano-Romagna e Fondi-Rubiera. Alle 18.30 sarà la volta del big match Raimond Sassari-Conversano. Alle 19 un altro big match, Fasano-Pressano, mentre alla stessa ora Brixen accoglierà tra le mura amiche del pala Sport di Bressanone Campus Italia.