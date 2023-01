Il Cassano Magnago in Coppa Italia: Brixen è il primo scoglio da superare

Era già chiaro da un po’, dopo le recenti vittorie che hanno assicurato ai roster maschile e femminile della pallamano Cassano Magnago la qualificazione alle Finals 8 di Coppa Italia, che si terranno da giovedì 2 a domenica 5 febbraio, all’RDS Stadium di Rimini.

In campo 16 squadre – otto al maschile e otto al femminile – per il primo trofeo del 2023 e per uno degli eventi più attesi della stagione sportiva.

La FIGH ha ufficializzato venerdì 13 gennaio il calendario della manifestazione, confermando la struttura della passata stagione: le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 febbraio saranno dedicate ai quarti di finale, al ritmo di quattro gare al giorno e riservando la passerella iniziale alle prime due formazioni delle classifiche di regular season. Sabato 4 febbraio ci saranno le semifinali e, nel pomeriggio di domenica 5 febbraio sono in programma le finali che assegneranno il trofeo.

Si tratta della trentottesima edizione per la pallamano maschile e della trentatreesima per quella femminile.

Entrambi i roster del Cassano hanno raggiunto questo fondamentale obiettivo, classificandosi tra le prime squadre del campionato di serie A Gold: Dorio e compagni sono ottavi in classifica con 17 punti, mentre le ragazze sono quinte con 14 punti – a un passo dal quartetto dei play-off. Il primo avversario ai quarti di finale saranno i plotoni di Brixen, sia maschile sia femminile, due avversari temibilissimi visto che il roster maschile domina incontrastato la classifica da mesi (con 31 punti), mentre quello femminile è quarto in classifica con 19 punti.

QUI CASSANO MASCHILE

Gli amaranto faranno ritorno dopo due anni di assenza dalle Finals 8 d’inverno: il ricordo di quei giorni a Salsomaggiore Terme è ancora roboante. Il Cassano, dopo aver vinto di misura 24-23 contro Raimond Sassari (indimenticabili le 7 reti di Alessio Moretti, infallibile dai nove metri), ha accarezzato il memorabile sogno di sollevare il trofeo che li contrassegnava come campioni d’inverno; purtroppo quella volta la finale fu vinta da Conversano (27-22) nonostante la caparbietà, la cocciutaggine e la fame dei giovani lombardi che ambivano al colpaccio.

Era un Cassano diverso da quello che giovedì 2 febbraio scenderà in campo contro la capolista Brixen: c’era prima di tutto Alessio Moretti (poi andato al Conversano e tornato la scorsa estate a Varese, ma al momento fermo per un infortunio e sulla via della ripresa), così come c’erano “gli ex” Marco La Mendola, Thomas Bartoli, Marco Fantinato (ora a Bozen), Endrit Iballi (ora a Brixen), Ivan Ilic, Sasa Milanovic e Massimiliano Possamai (ora al Conversano).

L’anno scorso, invece, il sogno cassanese della qualificazione alle Finals8 era stato brutalmente sottratto dal pareggio contro i diavoli neri di Alperia Merano a dicembre, prima dello stop natalizio.

Sono trascorsi due anni da quella finale e tante cose sono cambiate, il Cassano di quest’anno è diverso, più maturo e memore di quanto successo a Salsomaggiore; in più è tornato Giacomo Savini dopo l’esperienza in Spagna, così come è tornato Gabriele Saitta dopo l’anno al Conversano insieme a Moretti, la squadra sta attraversando un periodo tutto sommato positivo. Lo show è assicurato.

Il calendario della Final8 maschile:

giovedì 2 febbraio

QUARTI DI FINALE

h 16:00 | [C] Conversano – Raimond Sassari

h 20:00 | [D] Brixen – Cassano Magnago

venerdì 3 febbraio

QUARTI DI FINALE

h 16:00 | [A] Alperia Merano – Pressano

h 20:00 | [B] Sidea Group Fasano – Bolzano

sabato 4 febbraio

SEMIFINALI

h 16:00 | Vincente Conversano/Sassari – Fasano/Bolzano

h 20:00 | Vincente Brixen/Cassano – Alperia Merano/Pressano

domenica 5 febbraio

FINAL DAY

h 19:00 | Finale 1°-2° posto*

QUI CASSANO FEMMINILE

Le ragazze allenate da coach Salvatore Onelli avevano partecipato già l’anno scorso alle Finals disputate a Salsomaggiore Terme, purtroppo uscita ai quarti di finale dopo la sconfitta di misura subita da Mestrino.

Quest’anno la sicurezza della partecipazione alle Finals 8 è arrivata a dicembre, dopo la vittoria in trasferta contro Padova (24-30); una sicurezza infusa alle amaranto che hanno ripreso il girone a inizio 2023 con una vittoria non scontata contro il fanalino di coda Mestrino (23-20).

Il calendario della Final8 femminile:

giovedì 2 febbraio

QUARTI DI FINALE

h 14:00 | [C] Jomi Salerno – Securfox Ferrara

h 18:00 | [D] Cassa Rurale Pontinia – Cellini Padova

venerdì 3 febbraio

QUARTI DI FINALE

h 14:00 | [A] Brixen Südtirol – Cassano Magnago

h 18:00 | [B] AC Life Style Erice – Casalgrande Padana

sabato 4 febbraio

SEMIFINALI

h 14:00 | Vincente Jomi Salerno/Securfox Ferrara – Vincente Life Style Erice/Casalgrande Padana

h 18:00 | Vincente Cassa Rurale Pontinia/Cellini Padova – Vincente Brixen Südtirol/Cassano Magnago

domenica 5 febbraio

FINAL DAY

h 17:00 | Finale 1°-2° posto*