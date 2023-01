I goal anni ’80 alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

In mostra le maglie di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino e naturalmente anche la Pro Patria, presente con la mascotte il Tigrotto

Il nuovo anno della Galleria Boragno si apre con un evento speciale a tema calcistico: dal 7 al 22 gennaio 2023 gli spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio ospiteranno infatti “I Goal anni ’80”, mostra di maglie storiche del campionato italiano di calcio degli anni ’80 e ’90.

L’esposizione, organizzata dal Comitato Commercianti Centro Cittadino e da Football Collection in collaborazione con l’Assessorato allo Sport della Città di Busto Arsizio e con il Distretto Urbano del Commercio, sarà aperta al pubblico (ingresso a offerta libera) dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

In mostra le maglie di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino e di altre squadre che hanno scritto la storia del nostro campionato, tra cui naturalmente anche la Pro Patria, presente con la sua mascotte, il Tigrotto. Inoltre, nelle vetrine di più di 50 negozi del centro e di altri quartieri sarà possibile ammirare le maglie più preziose dei grandi campioni del passato.



Nel corso dell’evento sono previste anche le presentazioni di due libri a tema, in collaborazione con Bustolibri: sabato 14 gennaio alle 17 sarà presentato il volume “World Cup Tickets 1930-2018” di Matteo Melodia, edito da Anniversary Books, mentre sabato 21 gennaio sempre alle 17 toccherà a “Un capitano, c’è solo un capitano” di Michele Grilli, edito da Urbone Publishing.

In programma inoltre un’asta di maglie speciali, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza all’associazione “Cuffie Colorate PAD”, che si occupa di far praticare attività sportiva a ragazzi disabili.