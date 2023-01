Quando l’intelligenza artificiale arriva a ChatGPT che capisce molto il mondo

«Cambiamenti che nel passato richiedevano secoli oggi si realizzano in anni, il libro “Superintelligenza: tendenze, pericoli, strategie” di Nick Bostrom, pubblicato nel 2014 da Boringhieri, riporta una stima secondo cui per raddoppiare il valore dell’economia planetaria erano necessari 200’000 anni nelle società di cacciatori-raccoglitori, 1’000 anni nelle società di agricoltori, e meno di 10 anni oggi), con il risultato che, almeno in certi contesti, troviamo più sorprendente la stabilità del cambiamento. Ma ammetto che anche solo poche settimane fa non avrei creduto di poter conversare con un’entità artificiale come ho fatto in questi giorni. Il dialogo su dati, informazione, e conoscenza ha contenuti ben argomentati e piuttosto interessanti e corretti, ma in un altro che ho avuto dopo mostra anche una capacità che, se si trattasse di un essere umano, penso non esiteremmo a considerare di consapevolezza di se stessi, ciò che nella sua teoria delle intelligenze multiple Howard Gardner qualifica come intelligenza intrapersonale».

Luca Mari è professore ordinario di scienza della misura presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza, Italia, dove tiene corsi di scienza della misura e analisi statistica dei dati, teoria dei sistemi e pensiero digitale. Da trent’anni si occupa di reti neurali artificiali e lo abbiamo sentito per parlare di ChatGPT.

“ChatGPT – come si definisce da solo lo strumento – è un modello di linguaggio progettato da OpenAI che è stato addestrato su una grande quantità di dati di chat online e può essere utilizzato per generare risposte alle domande o per continuare una conversazione in modo coerente e naturale. È stato sviluppato come una variante di GPT (Generative Pre-training Transformer), un modello di linguaggio di grandi dimensioni che è stato addestrato su una grande quantità di testo e può essere utilizzato per compiere diverse attività linguistiche, come il riassunto del testo, la traduzione o la generazione di contenuti originali”.

Lei invece come lo definirebbe?

«Il genere di cui si parla sono HNN reti neurali artificiali. Più specificamente sono reti NLP attrezzate per fare elaborazione di linguaggi naturali e ancora di più questa è stata configurata per fare dialoghi. La madre di questa è GPT che non usa la forma di dialogo. La cosa sorprendente è che è il primo Chatbot che dialoga come farebbe un umano. Mi occupo di questi argomenti da trent’anni anni. Essere esperti oggi di reti neurali è molto complesso perché ci sono state evoluzioni incredibili negli ultimi dieci anni. I processori che si usano oggi partono da lavori grafici che usano una possibilità di grandi processioni matematici. La grandissima quantità di dati che internet mette a disposizione può permettere una elaborazione piuttosto magica.

Come funziona ChatGPT esattamente non lo sa nessuno al mondo e uno dei problemi più grande è che oggi l’intelligenza artificiale funziona senza sapere perché funziona. Supponete di aver di fronte un essere umano che fa un’affermazione strana e gli si facesse una domanda sul perché dice così, e la risposta fosse: “fammi un’analisi del cervello”. Cosa penseremmo?

I cuccioli di essere umani in condizione normali passano il loro tempo a chiedere perché. Non glielo insegniamo noi ed è parte strutturale. Perché noi esseri umani lo chiediamo? Perché è efficiente per capire il mondo concentrando dati. Le reti neurali ci stanno dimostrando che c’è un altro modo di apprendere. È possibile conoscere a un livello simili agli esseri umani».

Ma dai suoi scritti e da alcune sue elaborazione sembra che siamo a una svolta…

«Di entità artificiali intelligenti ce ne sono tante, si pensi al gioco degli scacchi, o a software specifici. Ci siamo abituati a questo, ma finora non avevamo esempi di successo come questo. ChatGPT assomiglia molto al nostro modo di rispondere e sa argomentare, non è solo una questione di sapere. È come se capisse rispondendo in modo contestuale. Una rete neurale come ChatGPT è addestrata fornendole una grande quantità di dati (i famosi “big data”), su cui opera statisticamente, ma senza un accesso né a fonti esterne né alle entità generatrici dei dati: la validazione che è in grado di compiere è perciò solo statistica e solo interna al suo dataset. Benché il web esista solo da trent’anni, siamo ormai abituati all’idea di essere distanti pochi click da un enorme quantità di dati e informazione, e questo in accordo ad almeno tre scenari complementari, che si sono consolidati nel corso del tempo:

– [scenario 1] quando arriviamo all’informazione attraverso un sito web, è il sito stesso a fornirci il contesto da cui possiamo inferire la validità dell’informazione, una condizione non così diversa da quella tradizionale in cui per questo ci riferiamo al titolo del quotidiano, al nome dell’autore, e così via;

– [scenario 2] quando arriviamo all’informazione attraverso un motore di ricerca (Google ecc.), il contesto non è più così esplicito, e perciò dobbiamo imparare come individuare gli indizi (per esempio l’indirizzo della pagina) da cui inferire la validità dell’informazione;

– [scenario 3] quando arriviamo all’informazione attraverso una fonte secondaria o terziaria, soprattutto se aperta a contributi anonimi come Wikipedia, stabilire la validità dell’informazione può essere problematico.

L’uso di una rete neurale come ChatGPT configura un ulteriore, quarto scenario, in cui i dati che la rete elabora sono tratti da un contesto completamente inaccessibile (non per nulla, si considera aperto il problema dell’explainable AI: come rendere spiegabili i risultati che produce un’intelligenza artificiale?)»

Questo che racconta deve farci preoccupare?

«Strumenti come ChatGPT sono potenzialmente fantastici amplificatori delle nostre capacità intellettuali, ma perché tutti ne possiamo beneficiare dobbiamo aiutare tutti ad apprezzare l’importanza di disporre di informazione socialmente affidabile, e insegnare a tutti a riconoscere se l’informazione che ci viene messa a disposizione, dalle reti neurali e non solo, è socialmente affidabile. Mi pare che, pur in condizioni e con strumenti diversi da quelli a cui i nostri antenati erano abituati, proseguire nel paziente lavoro di raccogliere dati, interpretarli in informazione, e da questa generare conoscenza abbia senso e possa dare senso a quello che facciamo da queste parti».

È innegabile che questo sviluppo mette in seria discussione il lavoro dei giornalisti. Che ne pensa?

«È una domanda difficile perché le cose cambiano molto in fretta e quando prende velocità è difficile prevedere il futuro. Penso che debbano preoccuparsi perché avranno un grande sviluppo. Dal 30 novembre uso GPT e i problemi generici per scrivere codice li chiedo a lui e sa rispondere in modo tecnico. Io non conosco persona che avrebbe potuto rispondermi in quel modo preciso».