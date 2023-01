Lonate Pozzolo piange Alfonso Santomassimo, travolto e ucciso in via Matteotti

Ha suscitato molta commozione, a Lonate Pozzolo, la tragica scomparsa di Alfonso Santomassimo, travolto e ucciso da un’automobile in transito in via Matteotti, nella periferia del paese.

Santomassimo era conosciuto soprattutto nel mondo scout e della solidarietà: per anni era stata una figura attiva nel gruppo scout lonatese, aveva affiancato le attività e si era preso anche il compito di gestire la “casa scout” di Oleggio, che era utilizzata appunto da ragazzi e ragazze lonatese.

Era anche noto per l’impegno con il gruppo Harambee, che da Lonate sosteneva progetti di solidarietà in Africa – in Kenya ed Etiopia – in collegemento con gruppi scout di altre parti d’Italia.

L’incidente stradale è avvenuto nella serata di lunedì 30 gennaio, poco prima delle 19, nel tratto più esterno di via Matteotti, a ridosso della confluenza con la Statale: il punto come detto è all’estremo confine del paese, i lampioni sono presenti fino all’intersezione con la Statale Anas (poi nel tratto extraurbano è senza illuminazione).

L’inchiesta e le domande sulla sicurezza stradale

L’esatta dinamica deve essere ricostruita dai carabinieri di Busto Arsizio, che hanno rilevato l’incidente e hanno consegnato la relazione al Pm di turno.

La Procura ha disposto l’autopsia e il sequestro dell’auto, a fronte dell’ipotesi di omicidio stradale, a carico del conducente, che scatta in caso di incidente mortale. Va detto che la persona al volante è risultata negativa all’alcol test.