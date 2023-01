Anziano travolto a Lonate Pozzolo, è in gravi condizioni

Grave incidente stradale poco prima delle 19 di lunedì 30 gennaio a Lonate Pozzolo: un uomo di 77 anni è stato investito in via Giacomo Matteotti, all’estrema periferia del paese verso la strada per Busto (foto d’archivio).

L’uomo ha impattato con violenza sul parabrezza dell’auto, frantumando anche il vetro. Sul posto la centrale di Areu ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa, un’automedica e l’elisoccorso: la vittima dell’incidente è stata trasferita in ospedale in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio.

Nel pomeriggio c’è stato un altro incidente nella vicina Samarate, con un 75enne ferito per una caduta lungo la Statale 341, al bivio che porta in centro a Verghera. Il 75enne per fortuna non ha riportato ferite gravi. Per un’ora però si sono formate lunghe code.