Tragedia a Saronno Sud, corpo di un uomo trovato sulla massicciata ferroviaria

La squadra di Saronno è intervenuta nei pressi della stazione Ferroviaria di Saronno Sud.

A circa 50 metri dalla banchina un macchinista in transito ha avvistato il corpo di un uomo sulla massicciata laterale, probabilmente investito da un altro treno in transito ed ha chiamato il NUE113. In corso le verifiche del caso per accertare le cause dell’accaduto. Assieme ai vigili del fuoco, personale del 118 e Polizia Ferroviaria.

Il traffico ferroviario, alle 16.30, era bloccato in entrambi i sensi di percorrenza.